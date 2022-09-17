“مدني الرياض” يخمد حريقًا في حي المعالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن الدفاع المدني اليوم السبت بأن فرق مدني الرياض أخمدت حريقًا اندلع في حي المعالي دون وقوع أي إصابات، وذلك حسبما ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. Advertisements أخبار قد تهمك

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