اخبار دوليه – إيران تنتفض.. تمزيق صور خامنئي بمظاهرات ليلية

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما‭ ‬تحول‭ ‬تشييع‭ ‬الفتاة‭ ‬العشرينية‭ ‬مهسا‭ (‬جينا‭) ‬أميني،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬إلى‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬ضد‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬اشتعلت‭ ‬البلاد‭ ‬غضبا‭ ‬بعد‭ ‬الحادثة‭.‬

فقد‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬‮«‬العربية‭/‬الحدث،‭ ‬بأن‭ ‬احتجاجات‭ ‬خرجت‭ ‬في‭ ‬مظم‭ ‬المناطق‭ ‬تنديداً‭ ‬بوفاة‭ ‬الشابة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬سنندج‭ ‬عاصمة‭ ‬كردستان‭ ‬إيران،‭ ‬انتفضت‭ ‬بمظاهرات‭ ‬ليلية‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬تصرفات‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أقدم‭ ‬شبان‭ ‬غاضبون‭ ‬أثناء‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬الفتاة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬والتي‭ ‬قضت‭ ‬جراء‭ ‬التعذيب‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬الأمن،‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسها‭ ‬بمدينة‭ ‬سقز‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬إيران،‭ ‬على‭ ‬تمزيق‭ ‬صور‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬ورجمها‭ ‬بالحجارة‭ ‬ثم‭ ‬حرقها‭.‬

‮«‬الموت‭ ‬للدكتاتور‮»‬

كما‭ ‬ردد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬بعد‭ ‬التشييع‭ ‬أمام‭ ‬قائمقامية‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الكردية،‭ ‬هتافات‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬للدكتاتور‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬عار‭ ‬عليك‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬خامنئي‭.‬

فيما‭ ‬تصدت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬للمتظاهرين‭ ‬وأطلقت‭ ‬الرصاص‭ ‬لتفريقهم،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬عدد‭ ‬منهم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هنغاو‮»‬‭ ‬الحقوقية‭.‬

‮«‬شرطة‭ ‬الأخلاق‮»‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الشابة‭ ‬العشرينية‭ ‬واسمها‭ ‬الكامل‭ ‬جينا‭ (‬مهسا‭) ‬أميني،‭ ‬كانت‭ ‬أتت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬سقز،‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬لزيارة‭ ‬أقاربها‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬الدينية‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بشرطة‭ ‬الأخلاق،‭ ‬اعتقلتها‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬واصطحبتها‭ ‬مع‭ ‬أخريات‭ ‬إلى‭ ‬السجن،‭ ‬بسبب‭ ‬لبسها‭ ‬‮«‬حجابا‭ ‬غير‭ ‬لقاء‮»‬،‭ ‬بحجة‭ ‬إخضاعها‭ ‬لدورة‭ ‬إرشادية‭ ‬وتوجيهية‭ ‬في‭ ‬الأخلاق،‭ ‬وفق‭ ‬زعمها‭.‬

فيما‭ ‬أكدت‭ ‬لشقيقها‭ ‬أنها‭ ‬ستطلق‭ ‬سراحها‭ ‬بعد‭ ‬ساعة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭. ‬بل‭ ‬نقلت‭ ‬الشابة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬كسرى‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬دماغية‭ ‬تامة،‭ ‬شبه‭ ‬ميتة،‭ ‬لتؤكد‭ ‬عائلتها‭ ‬لاحقا‭ ‬أنها‭ ‬توفيت‭.‬

مهسا‭ ‬أميني