تعرف على خدمة إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر أعمال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشف الأمن العام عن وجود خدم تمكن المنشآت من إصدار إذن إصلاح المركبات إلكترونياً لمدة تستمر 7 أيام من تاريخ الإصدار، بعد إنهاء إجراءات الحادث المروري. أخبار قد تهمك

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