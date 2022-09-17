بعد وصوله لرقم تاريخي في الدوري.. “المعيوف”: تحقق بجهود زملائي ودعم جماهير الهلال

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علق حارس الهلال عبدالله المعيوف، على وصوله لرقم تاريخي بعدما بات أكثر الحراس تحقيقاً لنظافة الشباك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب المعيوف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “رقم تحقّق بتوفيق من الله ثم بجهود زملائي ودعم جماهير الهلال فهم من يستحقون الشكر.. والقادم بدعمهم وجهودهم أفضل -بإذن الله-“.

ودوّن حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، اسمه في تاريخ دوري المحترفين عقب الفوز أمام الوحدة.

ووصل المعيوف إلى المباراة رقم 70 بشباك نظيفة كأول حارس في تاريخ دوري المحترفين يحقق هذا الرقم.

وتُعد هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يحافظ خلالها المعيوف على نظافة شباكه كأول حارس هلالي يخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية ببداية الدوري.

ويُعد المعيوف بجانب حارس الشباب الكوري كيم، وحارس الاتحاد البرازيلي جروهي، الحراس الوحيدين الذين لم يُسجل في شباكهم أي هدف في أول 4 جولات بدوري روشن للمحترفين.





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Source akhbaar24

