حريق يشب بمحطة للنفط وناقلة في فنزويلا

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المناطق_رويترز
أعلن طارق العيسمي، وزير النفط الفنزويلي، أن حريقاً اندلع، اليوم، في محطة نفطية في فنزويلا، عندما انفصل بشكل مفاجئ خرطوم كان يُستخدم لتزويد إحدى ناقلات النفط بالبنزين.
وذكرت مصادر ملاحية أن الحريق، الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم في أحد أرصفة ميناء جواراجواو الواقع على الساحل الشرقي لفنزويلا، تم إخماده بعد فترة وجيزة، لكنه أضر أيضاً بناقلة نفط ترفع علم بنما، وتسبب في توقف عمليات المحطة.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات. وقالت المصادر إن السلطات أبعدت السفينة المتضررة عن المحطة.
وأكد مانويل فيريرا، رئيس بلدية ليتشيريا الساحلية القريبة من بويرتو لاكروز، وقوع الحادث.
وتتعامل محطة جواراجواو، التي تديرها شركة النفط المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه)، غالباً مع الوقود المخصص للاستخدام المنزلي.
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Source almnatiq
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