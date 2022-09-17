إغلاق طريق الهدا بالاتجاهين مؤقتاً بسبب هطول الأمطار

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، عن إغلاق طريق الهدا الرابط بين العاصمة المقدسة والطائف، في كلا الاتجاهين.

وأوضحت أن الإغلاق سيكون مؤقتاً وفي الاتجاهين؛ وذلك حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق في ظل هطول الأمطار، متمنية السلامة للجميع.



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Source akhbaar24

