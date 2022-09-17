نيوكاسل يخطف تعادلا أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي (صور)

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اكتفى فريق نيوكاسل بالتعادل أمام ضيفه بورنموث 1-1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيليب بيلينج الهدف الأول لفريق بورنموث في الدقيقة 62 ، قبل أن يرد نيوكاسل بهدف للاعب ألكسندر إيساك سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 67 .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 8 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف فقط أمام ليدز يونايتد وبورنموث.





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Source akhbaar24

