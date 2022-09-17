شكرا لقرائتكم خبر عن محرز يُزين قائمة الجزائر لمباراتي غينيا ونيجيريا بعد شائعات اعتزاله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في قائمة منتخب بلاده استعدادًا لمواجهتي غينيا ونيجيريا.

أنباء عن اعتزال رياض محرز

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن رياض محرز رفض الانضمام إلى قائمة منتخب الجزائر في التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري، لرغبته في اعتزال اللعب الدولي بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر.

بلماضي يعلن قائمة منتخب الجزائر

وأعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، قائمة محاربي الصحراء، استعدادًا للمعسكر الإعدادي للمنتخب في فترة التوقف الدولي.

قائمة منتخب الجزائر

حراسة المرمى: مانديرا – أوكيدجا – زيجبا.

خط الدفاع: بن عيادة – زيدادكا – بن سبعيني – توجاي – عطال – أحمد توبة – عبد القادر بدران – عيسى ماندي.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – آدم زورقان – هشام بوداوي – نبيل بن طالب – حسام الدين مرزيق.

خط الهجوم: رياض محرز – أندي ديلور – ياسين براهيمي – يوسف بلايلي – آدم وناس – محمد أمين عمورة – إسلام سليماني.

موعد مباراتي الجزائر ضد غينيا ونيجيريا

ويستعد منتخب الجزائر لخوض مباراتين وديتين ضد كلًا من غينيا يوم 23 سبتمبر الجاري، ثم يواجه نيجيريا يوم 27 من الشهر ذاته.