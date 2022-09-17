اخبار الخليج – رحيمي من المركز الإشرافي: أعشق المغامرة وسأترشح لبلدي الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – محافظ المحافظة الجنوبية يستقبل محافظ العاصمة لبحث أطر التعاون المشترك وتعزيز الشراكة المجتمعية لخدمة الأهالي والمواطنين

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