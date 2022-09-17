الإعلان عن خلو سجل السودان من فيروس شلل الأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية اليوم خلو سجل السودان من فيروس شلل الأطفال، عقب التقييم من الفريق المشترك المكون من منظمة الصحة العالمية واليونسيف ومركز التحكم في الأمراض.

وقال وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم خلال مؤتمر صحفي: إن برنامج التحصين الموسع حقق إنجازات كبيرة بوقف سريان فيروس شلل الأطفال الذي سبب 58 حالة في 15 ولاية بالسودان في عام 2020م، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، فضلاً عن جائحة كورونا، مشيراً إلى تنفيذ جولتين من حملة الشلل القومية في نوفمبر2020م ويناير2021م بدعم من شركاء الصحة منظمة اليونسيف، والصحة العالمية، والحكومة السودانية.