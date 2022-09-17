«معادن» تعلن بدء التقديم في برنامج تدريب حديثي التخرج لعام 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن بدء استقبال طلبات الانضمام لبرنامج تطوير وتأهيل الكفاءات من أبناء الوطن حديثي التخرج (PDP) لعام 2022م، من حملة الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية، لإعداد الموارد البشرية للعمل في قطاع الصناعات التعدينية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

Advertisements Advertisements

تهدف شركة معادن من خلال البرنامج إلى تطوير و تفعيل إدارة المواهب لضمان جذب وتطوير القدرات البشرية بتدريب الملتحقين في البرنامج على مختلف الاعمال في مجال الصناعات التعدينية وتطوير مهاراتهم وكفاءتهم الإنتاجية بالتدريب العملي والنظري لإكسابهم المهارات الفنية العملية وتحفيز قدراتهم الذهنية على الابداع والابتكار وتعزيز ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.

تسعى شركة معادن الى استقطاب المميزين من المواطنين السعوديين حديثي التخرج لمواكبة توسع مشاريع الشركة التعدينية في مختلف مناطق المملكة.

الشهادة الجامعية من جامعة مُعتمدة لدى وزارة التعليم.

معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5).

إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

رواتب تنافسية.

رعاية طبية (تأمين طبي).

بدل سكن.

بدل مواصلات.

مكافآت الأداء.

المساعدة في البرامج التعليمية.

الهدف من البرنامج:مزايا البرنامج:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).