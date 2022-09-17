بالفيديو.. خبير عقاري يكشف حقيقة بيع متر أرض بـ 15 ألف ريال في حي الملقا

محمد بن مسعود - الدمام - قال رجل الأعمال والخبير العقاري، فهد بن سعيد، إن ما تردد بشأن بيع متر أرض “حي الملقا” بسعر 15 ألف ريال، غير صحيح.

وأضاف خلال ظهوره على برنامج واحد مع جاسم: “صحيح البيع موجود ولكن فيه لبس وتدليس على القراء، واعتقد وجود علاقة بين البنوك وبعض العقاريين، بخلاف أنه يوجد بيع مؤجل، ومؤجل بالخيار”.

وواصل: “يوجد 4 مواقع الآن في الرياض مثل الجنادرية، وشمال الرياض وحي النفل، توقفت أكثر من 200 لـ 400 فيلا في كل مشروع، بسبب الخلاف بين المطورين والبنوك”.