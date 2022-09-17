المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يصلون المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وصل المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 42 إلى المدينة المنورة، وذلك بعد اختتام التصفيات النهائية للمسابقة، والبالغ عددهم 153 متسابقا، قدموا من 111 دولة من مختلف دول العالم.

وأوضحت أمانة المسابقة أنها أعدت برنامجاً حافلا للمشاركين يتضمن زيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والصلاة في الروضة الشريفة.

كما يتضمن البرنامج زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وزيارة مسجد قباء، وأداء ركعتي السنة فيه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يزورون جبل أحد ومقبرة الشهداء.

من جهتهم رفع المشاركون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – على إتاحة هذه الفرصة وتحقيق زيارتهم لهذه الأماكن الطاهرة والوقوف على المآثر الإسلامية الخالدة، سائلين الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء على عنايتهم ورعايتهم للقرآن الكريم وأهله.