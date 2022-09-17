وتفصيلا، تلقت ميزانية الدولة الأوكرانية منحة بمبلغ 1.5 مليار دولار وهذه هي الشريحة الأخيرة من أموال المنح من أصل 4.5 مليار دولار من الولايات المتحدة من الصندوق الاستئماني للعالم.
وكان البنك الدولي قد أعلن في 8 أغسطس عن تخصيص الولايات المتحدة مبلغ إضافي قدره 4.5 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا.
وبحسب البيانات، فقد حشد البنك الدولي ما يقرب من 13 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لدعم كييف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتفاصيل.. أوكرانيا تتلقى منحة جديدة من المساعدات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.