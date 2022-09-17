بالتفاصيل.. أوكرانيا تتلقى منحة جديدة من المساعدات الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - Advertisements Advertisements أعلنت وسائل إعلام غربية، أن السلطات الأوكرانية تلقت دفعة جديدة من المساعدات والمنح بقيمة 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة.

وتفصيلا، تلقت ميزانية الدولة الأوكرانية منحة بمبلغ 1.5 مليار دولار وهذه هي الشريحة الأخيرة من أموال المنح من أصل 4.5 مليار دولار من الولايات المتحدة من الصندوق الاستئماني للعالم.

وكان البنك الدولي قد أعلن في 8 أغسطس عن تخصيص الولايات المتحدة مبلغ إضافي قدره 4.5 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا.

وبحسب البيانات، فقد حشد البنك الدولي ما يقرب من 13 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لدعم كييف.