شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يرد الصفعة إلى النصر.. العالمي مُهدد بالحرمان من القيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال يستعد لتوجيه ضربة قوية ورد الصفعة إلى إدارة نادي النصر، بعد التسبب في إيقاف محمد كنو لاعب الفريق وإيقاف الزعيم من فترتين قيد.

الهلال محروم من التعاقدات بسبب عقد كنو

وكان الهلال تعرض من جانب غرفة فض المنازعات، للإيقاف فترتين من القيد بسبب تجديد عقد محمد كنو نجم الفريق، رغم توقيعه لنادي النصر أثناء تواجده في الفترة الحرة القانونية.

وأكد الإعلامي الرياضي علي هبة، أن نادي النصر عقد اجتماع سري مع علي البليهي لاعب الهلال في غياب وكيله، بأحد الفنادق، في العاصمة الرياض.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية: "الاجتماع، جاء مباشرة بعد نهاية مشاركة البليهي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام الوحدة، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة بدوري روشن السعودي".

جماهير النصر تخشى حرمان النادي بعد جلسة البليهي السرية

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن جماهير النصر بدأت تخشى أن يثبت الهلال، هذا الاجتماع، من أجل رفع شكوى ضد نادي النصر؛ بتهمة التفاوض مع اللاعب، خلال الفترة المحمية من عقده.

وتابعت التقارير: "إذا تم إدانة النصر، بالتفاوض مع البليهي، بشكل مخالف، فإنه سيكون معرض للحرمان من التعاقدات، أو ربما عقوبات أشد".

وقال على هبة مطمئنًا جماهير نادي النصر، بشأن ملف التفاوض مع علي البليهي، "البليهي، دخل فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده مع نادي الهلال، مكذبًا تصريحات وكيل اللاعب، الذي قال إنه لا يزال في الفترة المحمية".

واختتم هبة: "مفاوضات النصر مع البليهي قانونية، وأن اللاعب لن يجدد مع الهلال، حيث اقترب من ارتداء قميص قلعة العالمي".