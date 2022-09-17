مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 70 طنًا من المساعدات الغذائية للمتضررين من الجفاف بمديرية داينيلي بإقليم بنادر في الصومال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 70 طنًا من المساعدات الغذائية للنازحين والمتضررين من الجفاف في مديرية داينيلي التابع لإقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو ، استفاد منها 6.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.
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