محمد بن مسعود - الدمام - يقدم موقع المناطق تغطية مباشرة لمباراة لمباراة توتنهام أمام ليستر سيتي في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات البريميرليج.

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر لمباراة توتنهام وليستر سيتي في إطار مباريات الجولة الثامنة من دوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم السبت 17 سبتمبر الحالي.

مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ويحل نادي ليستر سيتي ضيفًا ثقيلُا على نادي توتنهام هوتسبير في مواجهة قوية للغاية تجمع الفريقين ومرتقبة للعديد من الجماهير.

توتنهام لمزاحمة الكبار على الصدارة

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توتنهام صاحب الأرض والجمهور، يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية منذ بداية الموسم الحالي وعدم خسارته أي مباراة حتى الآن، وحيث تمكن من الفوز في 4 مباريات وتعادل مرتين، ويحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويرغب في تحقيق الفوز لمزاحمة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي والمنافسة على تحقيق اللقب.

ليستر والبحث عن الخروج من النفق المظلم

وفي الجانب الآخر، يسعى نادي ليستر سيتي، لتدارك السقوط والعودة مرة أخرى من أجل العودة وتوقف عن نزيف النقاط، حيث يعاني الفريق الموسم الحالي ولم يحقق الفوز في أي مباراة حتى الأن، وخسر خمس مباريات وتعادل في مباراة، ويحتل المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

موعد مباراة توتنهام وليستر سيتي

وستنطلق صافرة مباراة توتنهام وليستر سيتي مساء السبت 17 سبتمبر على استاد توتنهام هوتسبير وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، في تمام الساعة السابعة والنص بتوقيت مكة المكرمة. القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليستر سيتي

ويمكن لعشاق الدوري الإنجليزي مشاهدة بث مباشر مباراة توتنهام وليستر سيتي بالتزامن مع نقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي، حيث ستنقل المباراة عبر قناة bein sports 2HD.