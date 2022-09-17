القبض على 3 أشخاص لانتحالهم صفة غير صحيحة والسلب باستخدام الأسلحة البيضاء بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناتطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية ومواطن لاتكابهم حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب باستخدام الأسلحة البيضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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