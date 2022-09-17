أمانة الجوف تنفذ مشروع تطوير قلعة زعبل بسكاكا على مساحة 25 ألف مربع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ عدد من المشروعات البلدية والتطويرية ضمن جهودها لتحسين جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات للأهالي وفقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها تطوير المنطقة المحيطة بقرية زعبل في مدينة سكاكا، بمساحة 25 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 30% ولا تزال الأعمال مستمرة للانتهاء في الوقت المحدد.
وأكد حرص الأمانة على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها وفق أفضل المواصفات وفي إطار الجدول الزمني.
يذكر أن قلعة زعبل من المواقع التاريخية الهامة بالمنطقة، وتستقبل الزوار من داخل المنطقة وخارجها.
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