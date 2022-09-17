“تمكين المرأة”.. لقاء في “مركز الحوار الوطني” بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - ينظٌم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في مدينة جازان، لقاء حوارياً تحت عنوان “التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية “، وذلك يوم الاثنين 23 / 2/1444هـ الموافق 19 سبتمبر 2022م بمقر حاضنة أعمال عشرة أضعاف.

ويستضيف اللقاء الذي يقام في تمام الساعة التاسعة مساءاً، المستشارة التربوية الدكتورة نهى علي الشريف، و مدير عام فرع بنك التنمية بمنطقة جازان الأستاذ سعود بجاد البقمي، ويدير اللقاء الأستاذ عبدالله يحيى علواني .

ويتناول اللقاء عدة محاور أهمها: أثر تمكين المرأة على المجتمع والأسرة، دور الجهات التمويلية في دعم المرأة اقتصادياً، أرقام وإحصائيات ونماذج مميزة لتمكين المرأة في منطقة جازان.

ويأتي اللقاء استمرارا للنهج الذي حرص المركز عليه منذ انشائه على اشراك المرأة في جميع مشروعاته وبرامجه بحيث اصبحت المرأة عضوا فاعلاً في كافة فعالياته ونشاطاته، وتبنى المركز قضايا المرأة وناقشها من خلال اللقاءات الوطنية، كما الخليج 365 وقدمت أكاديمية الحوار للتدريب بالمركز دبلوم متخصص لتمكين القيادات النسائية.

Advertisements