محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق الليلة أولى حلقات برنامج “شاعر الراية” عند الساعة ١١ مساء على شاشة قناة السعودية، بحضور الشخصية الرمزية للبرنامج الأمير بدر بن عبدالمحسن، وبمشاركة ٣٠ متسابقا يتنافسون على لقب شاعر الراية، بالإضافة إلى جوائز مالية تتخطى قيمتها مليوني ريال.
وقال عضو لجنة التحكيم في المسابقة الشاعر ناصر السبيعي عبر مساحة منصة تويتر قبل انطلاق البرنامج إن المملكة هي المكان المناسب للشعر وجمهور الشعر فيها له نصيب الأسد في أي مسابقة سواء كانت داخلية أم خارجية، مبينا أن الهدف الأساسي من البرنامج أن يكون منصة لدعم الشعراء المعروفين وصناعة نجوم جدد.
فيما عبر عضو لجنة التحكيم الشاعر نايف صقر عن تطلعاته وتفاؤله الكبير حول مخرجات برنامج “شاعر الراية” كونه برنامج يظهر على شاشة قناة السعودية وبمتابعة وإشراف من هيئة الإذاعة والتلفزيون، موضحا أن قوة العناصر والإمكانات وحجم المشاركة والرعاية ستساهم في إنجاح البرنامج الشعري.
وتم الكشف خلال المساحة عن إحدى مفاجآت برنامج “شاعر الراية” وهي إتاحة المشاركة للجمهور الحاضر في المسرح بكتابة بيت وصفي لمشهد يعرض بالحلقة، ويتم الإعلان عن الفائز من الجمهور في كل حلقة وتمنح له جائزة مادية.
يذكر أن برنامج “شاعر الراية” يشارك به عدد من النجوم في مجال الشعر بالإضافة إلى دخول متنافسين جدد، وبلجنة تحكيم تضم الشاعر ناصر السبيعي والشاعر نايف صقر والشاعر خالد المريخي، كما يأتي البرنامج بعدد 10 حلقات تعرض كل يوم سبت واحدة منها، لتصبح مدة المسابقة كاملة شهرين ونصف، ويقدم البرنامج الشاعرة والإعلامية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- المرور ينوه عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غداً الأحد عبر منصة أبشر
- كيف تقي نفسك من نزلات البرد في فصل الخريف؟
- بث مباشر.. مشاهدة مباراة الحزم والخلود في دوري يلو
- “النمر” مستشهدًا بحالة “شاب”: التدخين قد يتسبب في الجلطات القلبية
- اخبار الخليج - وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق “شاعر الراية” بحضور عراب البرنامج “مهندس الكلمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.