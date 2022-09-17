الليلة.. انطلاق “شاعر الراية” بحضور عراب البرنامج “مهندس الكلمة”

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق الليلة أولى حلقات برنامج “شاعر الراية” عند الساعة ١١ مساء على شاشة قناة السعودية، بحضور الشخصية الرمزية للبرنامج الأمير بدر بن عبدالمحسن، وبمشاركة ٣٠ متسابقا يتنافسون على لقب شاعر الراية، بالإضافة إلى جوائز مالية تتخطى قيمتها مليوني ريال.

وقال عضو لجنة التحكيم في المسابقة الشاعر ناصر السبيعي عبر مساحة منصة تويتر قبل انطلاق البرنامج إن المملكة هي المكان المناسب للشعر وجمهور الشعر فيها له نصيب الأسد في أي مسابقة سواء كانت داخلية أم خارجية، مبينا أن الهدف الأساسي من البرنامج أن يكون منصة لدعم الشعراء المعروفين وصناعة نجوم جدد.

فيما عبر عضو لجنة التحكيم الشاعر نايف صقر عن تطلعاته وتفاؤله الكبير حول مخرجات برنامج “شاعر الراية” كونه برنامج يظهر على شاشة قناة السعودية وبمتابعة وإشراف من هيئة الإذاعة والتلفزيون، موضحا أن قوة العناصر والإمكانات وحجم المشاركة والرعاية ستساهم في إنجاح البرنامج الشعري.

وتم الكشف خلال المساحة عن إحدى مفاجآت برنامج “شاعر الراية” وهي إتاحة المشاركة للجمهور الحاضر في المسرح بكتابة بيت وصفي لمشهد يعرض بالحلقة، ويتم الإعلان عن الفائز من الجمهور في كل حلقة وتمنح له جائزة مادية.

يذكر أن برنامج “شاعر الراية” يشارك به عدد من النجوم في مجال الشعر بالإضافة إلى دخول متنافسين جدد، وبلجنة تحكيم تضم الشاعر ناصر السبيعي والشاعر نايف صقر والشاعر خالد المريخي، كما يأتي البرنامج بعدد 10 حلقات تعرض كل يوم سبت واحدة منها، لتصبح مدة المسابقة كاملة شهرين ونصف، ويقدم البرنامج الشاعرة والإعلامية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع.