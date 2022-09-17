المرور ينوه عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غداً الأحد عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نوه المرور السعودي عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأوضح المرور عبر حسابه على “تويتر” طريقة الوصول للخدمة، وهي: