“الفيحاء” يُعلن تشكيله لمواجهة “أبها” في الدوري الرديف

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أعلن المدير الفني لفريق الفيحاء، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم السبت أمام نظيره أبها ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الرديف.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق رديف الفيحاء كالتالي: فيصل مسرحي، عبدالله العيدان، سلطان الحربي، مفرح هزازي، خالد الطميحي، نايف الماس، عبدالله أمان، سعود المقبل، يحيى آل سرور، عبدالإله مبارك وسطام اللحياني.
وجاءت دكة بدلاء الفيحاء للمباراة كالتالي: ريان العنزي، هتان اللحجي، محمد الدويش، وسام أبوغبره، يزن اليامي، زكريا حسن، فارس باصره، أسامه عطية، علي الجيبع.
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Source akhbaar24
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