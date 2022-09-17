“الفيحاء” يُعلن تشكيله لمواجهة “أبها” في الدوري الرديف

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أعلن المدير الفني لفريق الفيحاء، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم السبت أمام نظيره أبها ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الرديف.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق رديف الفيحاء كالتالي: فيصل مسرحي، عبدالله العيدان، سلطان الحربي، مفرح هزازي، خالد الطميحي، نايف الماس، عبدالله أمان، سعود المقبل، يحيى آل سرور، عبدالإله مبارك وسطام اللحياني.

وجاءت دكة بدلاء الفيحاء للمباراة كالتالي: ريان العنزي، هتان اللحجي، محمد الدويش، وسام أبوغبره، يزن اليامي، زكريا حسن، فارس باصره، أسامه عطية، علي الجيبع.



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Source akhbaar24

