“ادولف” لـ “عايض القحطاني” يتصدر في الشوط المسائي الأول بمهرجان للهجن

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حقق “أدولف” لـ عايض رفعان القحطاني المركز الأول في الشوط المسائي الأول فئة زمول في مهرجان ولي العهد للهجن.

وتصدر “أدولف”بتوقيت 9:25.337 ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.

ووصل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمقر الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 بالطائف، حيث عُزف السلام الملكي.

ويبلغ إجمالي جوائز المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف؛ 56 مليون ريال تُمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

وحظيت النسخة الحالية من المهرجان التي انطلقت في 23 يوليو الماضي؛ بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسسات الهجن العملاقة، بينما جاء السباق على عدة فئات في مرحلته التمهيدية، وهي فئة “المفاريد، والحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، وشوط الماراثون”.

وجاءت المرحلة النهائية في أشواطها على الفئات: “الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، وشوط رموز الحيل، والزمول”، حيث شكلت هذه الأشواط في مجموعها ما يقارب 591 شوطاً موزعة على أيام السباق.



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Source akhbaar24

