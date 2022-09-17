“المرور” ينوّه عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غداً الأحد

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نوّهت الإدارة العامة للمرور، اليوم (السبت)، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني؛ وذلك عبر منصة “أبشر” التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
وينطلق مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى يوم الأربعاء 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022م.
وتتيح منصة “أبشر” الوصول للخدمة عبر 3 خطوات بسيطة، وتشمل: “تسجيل الدخول على المنصة، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني”.
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Source akhbaar24
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