مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا بثلاثية في وولفرهامبتون (فيديو وصور)

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فاز فريق مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره وولفرهامبتون اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الجولة السابعة من دوري روشن.
وتقدم مانشستر سيتي مبكرًا بعد مرور دقيقة من عمر اللقاء عن طريق لاعبه جاك غريليش قبل أن يضيف هالاند الهدف الثاني بالقديقة 16 ثم سجل فيل فودين الهدف الثالث بالدقيقة 69.
وتصدر مانشستر سيتي بهذا الفوز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال الوصيف الذي لم يخض منافسات الجولة 7، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 6 في المركز 16.
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Source akhbaar24
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