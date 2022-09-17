كيف تقي نفسك من نزلات البرد في فصل الخريف؟

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يزداد في فصل الخريف عدد المصابين بأمراض البرد والإنفلونزا؛ وذلك يرجع لأسباب منها درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة، ما يسمح ببقاء الفيروسات في حالة نشطة فترة أطول.
وبالمناسبة كشفت، يكاتيرينا دميانوفسكايا، طبيبة روسية، عن عدد من الطرق البسيطة والفعالة تساعد على تجنب الإصابة بنزلات البرد في فصل الخريف.
وتجمل دميانوفسكايا هذه الطرق البسيطة في هذه النقاط:
ـ غسل اليدين بالصابون وعدم لمس العينين والأنف والفم باليد قدر الإمكان.
ـ تهوية الغرفة بانتظام، وتجنب الإجهاد الشديد والإرهاق البدني.
ـ من الأفضل التطعيم ضد الإنفلونزا.
ـ التخلي عن العادات السيئة مثل التدخين وخلافه.
ـ ارتداء ملابس تتوافق مع الطقس والتجوال في الهواء الطلق.
ـ التغذية الصحية وتناول ما لايقل عن لترين من السوائل.
ـ تناول السوائل الدافئة مثل الشاي يساعد على إخرج السموم الناتجة عن العدوى من الجسم.
ـ ترطيب هواء الغرفة بإضافة بعض أنواع الزيوت العطرية، التي لها تأثير مضاد للفيروسات والبكتيريا والالتهابات.
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