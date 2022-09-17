شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يُفسر سبب عدم استدعاء نجم الهلال لمعسكر المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن سبب استبعاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من قائمة الأخضر التحضيرية.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي إلى الأراضي الإسبانية خلال الساعات القليلة المقبلة، من خوض مرحلة إعدادية قبل نهائيات كأس العالم.

رينارد يكشف سبب استبعاد المعيوف من الأخضر السعودي

وأكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، أن غياب عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال، يأتي بسبب اعتماده على حراس آخرين.

وتابع رينارد خلال تصريحات صحفية قبل مغادرة بعثة الأخضر إلى إسبانيا، لخوض المرحلة الإعدادية الثانية لكأس العالم: "لعب المعيوف مباراة واحدة في من أصل 18 مباراة في التصفيات مع المنتخب".



رينارد يؤكد عدم الحاجة إلى خدمات المعيوف بالوقت الحالي



وأضاف: "مستواه ممتاز في الفترة الحالية، لكنه اعتزل منذ مدة طويلة، والمعيوف قرر الاعتزال قبل أكثر من 3 سنوات، ونحن حاليا نملك حارسا جيدا هو محمد العويس، الذي قدم مستويات مميزة مع المنتخب".

وكان المعيوف قد أبدى رغبته في العودة لتمثيل المنتخب والمشاركة في كأس العالم، لكنه أكد أنه يحترم قرارات رينارد ولن يفرض نفسه عليه.

وشارك المعيوف مع الزعيم الهلالي في تحقيق لقب بطولة كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.