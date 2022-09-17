اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي 

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، مع السيد روبرت أوليفانت السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي، وذلك على هامش الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين في أوتاوا.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة وكيل وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع كندا، في ظل سياستها الخارجية الداعية للسلام والتعايش، وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية في مكافحة التطرف والكراهية والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والعلمي بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، وتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية في إرساء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أكد السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة والتعاون الدبلوماسي والبرلماني والتجاري وإرساء الأمن والاستقرار والسلام، بما يحقق المصالح الحيوية المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.