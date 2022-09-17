OPPO تطلق سلسلة Reno8 في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت شركة OPPO يوم الثلاثاء ١٣ سبتمبر سلسلة Reno8 في مدينة الرياض بمنطقة البوليفارد، حيث تتضمن السلسلة ثلاث جوالات وهي Reno8 pro,Reno8 z, Reno8 بمواصفات عالية جداً وأسعار مميزة، قد شهد الحفل حضور عدد كبير من الإعلاميين والتقنيين المميزين وحضور سفير العلامة التجارية لشركة OPPO الكابتن سلمان الفرج.

رحب مدير التسويق في شركة OPPO الأستاذ صالح رمضان بجميع الحضور وقال كما نعلم جميعا تغير العالم كليا في العامين الماضية، وطوال هذه المُدة، واجهنا الكثير من التحديات والفرص إلى جانب التغييرات التي ساهمت بشكل أساسي على تغيير الطريقة التي نستخدم بها التكنولوجيا ونعتمد عليها كل يوم.

ونحن في OPPO كشركة تكنولوجيا، أصبحنا أكثر وعياً بمسؤوليتنا عن إيجاد وابتكار عالم أفضل للمستخدمين من خلال الابتكار التكنولوجي الذي يقوده الاحتياج الفعلي لهم .

انطلاقا بهذا المبدأ المرتبط بأهدافنا، أطلقنا في نهاية 2021 علامتنا التجارية الجديدة “الإلهام في المستقبل “.

«الإلهام في المستقبل» يعني أنه بغض النظر عما يحدث ستسعى OPPO دائماً إلى جلب وابتكار أفضل التكنولوجيا إلى العالم، وكما نهدف إلى جعل العالم مكاناً أكثر سعادة من خلال الابتكار والإبداع.

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في الوقت نفسه، نعمل على تشجيع الجميع على المضي قُدما بهذا التقدم والإنجاز للارتقاء معاً بمستوى التحديات وبناء عالم أفضل.

وعليه، في أوائل عام خطت OPPO خطوات كبرى في جهودٍ لتوسيع حجم أسواقنا و تطوير التكنولوجيا الرائدة وإدخال منتجات تغير قواعد اللعبة.

أكد صالح رمضان أن خلف كل هذه المنتجات الجديدة المذهلة خط اتصال مستمر من الابتكار لضمان حصول منتجات OPPO على الأفضلية وذلك عندما يتعلق الأمر بالميزات الجديدة والأداء الأفضل. في MWC 2022، كشفت OPPO عن مجموعة من التقنيات الجديدة والتي تشمل 150 واط SUPEROOC مع تقنية الشحن الجديدة والتي تساعد على المحافظة على عمر البطارية، و 240 واط SUPEROOC، والتي يمكنها شحن بطارية بسعة 4500 ملي أمبير في حوالي 9 دقائق.

وأيضًا عن OPPO 5G CPE T2 الجديد – للجيل الخامس الذي يُبرز تجربة اتصال 5G فائقة السرعة لعدد أكبر من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

في نفس الوقت، قدمنا أيضاً تقنيات متقدمة مثل التصوير MariSilicon X NPU وOPPO Air Glass وكاميرا OPPO القابلة للطي التي تبرز جميعها التقدم الهائل الذي نحرزه في البحث والتطوير لدينا في أجهزتنا.

بدءا من 30 يونيو 2022، قدمت OPPO أكثر من 80000 طلب براءة اختراع على مستوى العالم من بين هؤلاء كان 72000 براءة اختراع ذات جدوى، وهذا يمثل حوالي 90٪ من جميع الطلبات.

فقد تحدث مدير المنتج الأستاذ نيبال عيسى عن أبرز مميزات سلسلة Reno8 وأطلق عليها لقب خبير البورتريه حيث تصل دقة الكاميرا الأمامية 32 ميقا بيكسل بكمية ضوء 60% وفيما يخص الكاميرا الأساسية من Sony IMX766 Sensor تصل دقتها إلى 50 ميقا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56 انش وتدعم الكاميرا DOL-HDR.

تتميّز سلسلة OPPO Reno8 بأداء فائق مع أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة، ومايميز السلسلة هي تجربة الشحن المتكاملة التي تصل سرعتها إلى 80 واط فقد يتمكن المستخدم من شحن جهازه 50% خلال 11 دقيقة فقط، وتصميم انسيابي موحد لأجهزة Reno8 وشاشة AMOLED فائقة الوضوح 120Hz بحجم 6.7 انش.

تصل ذاكرة التخزين الداخلية إلى 256 جيجا ورام إضافي 19 جيجابايت. فقد اضافت OPPO معالج الـ Media Tek Dimensity 8100 -Max بوحدة معالجة مركزية 4+4 وأداء للذكاء الاصطناعي يصل إلى 175% وبكفاءة أعلى للطاقة 50%.

قد حازت OPPO على شهادة TUV SUD لسلاسة الاستخدام حتى 36 شهرا بتصنيف A حيث سيتمكن مستخدمي سلسلة Reno 8 على أداء عالي وثابت لمدة تتخطى السنتين ونصف بـ 1600 دورة شحن للبطارية.

أكد الأستاذ نيبال عيسى بأن سلسلة Reno8 مليئة بالمميزات المبتكرة والجديدة ولم تكتفي OPPO بالمميزات الخيالية للبطارية والأداء العالي، فقد أهتمت حتى في جودة التصوير وطورتها OPPO لتصل دقة تصوير الفيديو الليلي إلى 4K فائق الوضوح، حيث استعرض نيبال عيسى مقاطع فيديو بعد اضافة شريحة Marisilicon x والتي طورت دقة التصوير في Reno8 ولذلك تم إطلاق لقب خبير البورتريه على سلسلة Reno8.

بعد ذكر هذه المميزات العديدة استعرض الأستاذ حمدي المصري مدير المبيعات في شركة OPPO أسعار سلسلة OPPO Reno8 حيث سيبدأ سعر Reno8 Pro بـ 2899 ريال بعدة الوان وهي لون أخضر لانع ولون الأسود اللامع وفيما يخص سعر جهاز5G Reno8 ستبدأ أسعاره بـ 2099 ريال لون ذهبي ولون آخر وهو الأسود وأقل جهاز سعراً هو جهاز OPPO Reno8 Z 5G حيث يبدأ سعره بـ 1499 ريال بعدة الوان أيضًا وهي أسود وذهبي. وقد بدأ البيع الفعلي لسلسلة Reno8 وهي متاحة للجميع الآن مع إضافة هدية مجانية سماعة OPPO Enco Buds 2 بالإضافة إلى شاحن سيارة Super Vooc بسرعة 80 واط.

الجدير بالذكر هو امتنان سلمان الفرج باختياره سفيراً للعلامة التجارية لـ OPPO وتحدث أن هذا التعاون سيضيف له الكثير وستتاح له الفرصة لتقديم الكثير من الهدايا والمفاجآت للجماهير. وذكر سلمان الفرج بأكثر المميزات التي شدته في أجهزة Reno8 وقال السلسلة مليئة بالمميزات العديدة ومن ضمنها دقة التصوير الليلي بجودة 4K وسرعة الشحن وأداء البطارية وإضافة الماري سيلكون ستكون قوية في أداء الجهاز.

وأكد سلمان الفرج بحديثه قائلاً كوني سفيراً لشركة OPPO سأقدم الكثير لمعجبيني وأنا اخترت OPPO لأني اثق تمامًا بأنها ستكون مصدر رائع للمفاجآت واسعاد المعجبين، في حديث الفرج عن اختياره لشركة OPPO عبّر بكل سرور وذكر أن سبب الاختيار هو لأنها من أكبر الشركات التقنية عالميًا ولها بصمة في المجال الرياضي وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي في هذا العام شدتني كثيرًا.