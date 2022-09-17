تفاصيل استرداد عقار وقف مساحته 30 ألف متر مربع استولى عليه مواطن لـ 18 عاماً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للأوقاف استعادة أكثر من 2.5 مليار ريال، بموجب أحكام صدرت لصالحها في 1100 قضية للأوقاف التي تحت نظارتها .
وأشارت إلى أنه في احدى القضايا، استولى مواطن على عقار وقف تحت نظارة الهيئة، بمساحة تصل إلى أكثر من 30 ألف متر مربع، لمدة 18 عاما، دون سداد الأجرة أو تجاوب، ليتم تنفيذ حكم بإخلاء العقار.
ولفتت إلى أنه تم إعادة تقدير قيمة التعويض لعقار منزوع تحت نظارة الهيئة، بزيادة عن قيمة التعويض بلغت أكثر من نصف مليار ريال، وتعادل 94% زيادة من قيمة التقدير السابق.
وأضافت، استعادت الهيئة قيمة إيجارات متأخرة منذ 25 عاما لصالح وقف تحت نظارة الهيئة.
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