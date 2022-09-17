هيئة المسرح والفنون الأدائية وجمعية أسر التوحد تطلقان مسرحية ” صالة4″ في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

انطلقت أمس على مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة الرياض أولى عروض مسرحية “صالة 4” التي أنتجتها جمعية أسر التوحد الخيرية بدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية .

واستحضر العرض المسرحي الكوميدي عدداً من الشخصيات الفكاهية والأدبية من التراث العربي مثل شخصية جحا، والجاحظ، وأبو نواس، كذلك الشخصية الكوميدية العالمية تشارلي تشابلن، بجانب شخصيات تفاعلية مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتجسد حبكة القصة المسرحية في تلاقي هذه الشخوص التي تأتي من عصور متفاوتة ما بين الماضي والحاضر، حيث يجتمعون في محطة قطار تتجه نحو المستقبل، لتدور بينهم الحوارات المحتدمة نتيجة اختلاف وتباين الرؤى والأفكار.

وشارك في أدوار المسرحية موهوبين من ذوي اضطراب طيف التوحد، استعرضوا إمكاناتهم الإبداعية في التمثيل والغناء، والعزف على الطبول والآلات الموسيقية.

وكانت مسرحية “صالة 4” التي تستمر عروضها حتى الثامن عشر من سبتمبر الجاري قد شهدت في يومها الأول حضوراً مميزاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي غطى جنبات مسرح الريان بالمؤسسة.

وتسعى هيئة المسرح والفنون الأدائية من إقامة هذه المسرحية إلى تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بالتعاون مع جمعية آسر التوحد، وإشراك ذوي طيف التوحد في النشاطات الثقافية، ودمج كافة شرائح المجتمع في الحراك الثقافي، وتعزيز تجربة الممارسين المسرحيين معهم للسعي إلى صناعة فرقة مسرحية من ذوي طيف التوحد.