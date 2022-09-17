اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنّئ السيد فيصل عاكف الفايز بإعادة تعيينه رئيسًا لمجلس الأعيان الأردني

محمد بن مسعود - الدمام - بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة إلى معالي السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بإعادة تعيينه رئيسًا لمجلس الأعيان الأردني.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ إعادة تعيين رئيس مجلس الأعيان الأردني في هذا المنصب، يعكس كفاءته وإسهاماته التشريعية، وجهوده المخلصة والمتواصلة، داعيًا العلي القدير أن يوفق معاليه ويكلل جهوده بالنجاح والتوفيق، ويعينه على حمل الأمانة، وأداء الرسالة، لما فيه خير وصلاح للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وشعبها الكريم.

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