اخبار الخليج – «السياحة» تدعم مهرجان بي إن بي باريبا البحرين للجاز بالتعاون مع «كلوكوورك»

وقعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض شراكة استراتيجية مع»كلوكوورك» بهدف دعم مهرجان «بي إن بي باريبا البحرين» لموسيقى الجاز، والذي سيقام في 2 ديسمبر 2022 في الهواء الطلق بنادي البحرين للرجبي لكرة القدم تحت شعار «الجاز غير المُقنَّع».

وتعد النسخة الحالية من هذا المهرجان بأن تكون حدثًا استثنائيا مع مشاركة فنانين مرشحين لجائزة جرامي المرموقة، وأداء أعمال حائزة على جوائز عالمية، وتقديم برامج تعليمية، وسلسلة من الأحداث التي تستمر لمدة شهر للاحتفال بالتقاء المجتمعات وموسيقى الجاز.

وقال الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة إن تنظيم هذا المهرجان يواكب توجهات الهيئة في مساندة فعاليات سنوية تلبي احتياجات قطاع عريض من السائحين والمواطنين والمقيمين، وتعتبر هذه الفعالية جزء من مجموعة الفعاليات التي تنظمها الهيئة خلال هذا الموسم بالتعاون مع القطاع الخاص.

وخلال لقائه مع السيد جود ديسوزا، العضو المنتدب لـ «كلوكوورك» والمنظم لمهرجان «بي إن بي باريبا البحرين» لموسيقى الجاز، أكد د. قائدي حرص هيئة السياحة على دعم الفعاليات المبتكرة التي من شأنها إثراء قطاع السياحة في البحرين، وتعزيز جاذبيته.

من جهته، أعرب السيد دسوزا عن شكره لهيئة البحرين للسياح على دعمها لمهرجان بي إن بي باريبا البحرين لموسيقى الجاز، معربا عن ثقته بأن يقدم هذا المهرجان تجربة فريدة من نوعها، وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة السياحة و»كلوكوورك» تعطي دفعة قوية للمهرجان، وأضاف «مع وجود العديد من الزوار والفنانين الدوليين الذين يزورون البحرين لحضور المهرجان كل عام فإنه يضع البحرين على خريطة الموسيقى العالمية، لذلك يسعدنا أيضا أنه سيكون هناك باقات من العروض المخصصة للمهرجان لزوارنا الدوليين والتي ستشمل الرحلات الجوية والإقامة في الفنادق وتذاكر المهرجانات والجولات وغير ذلك الكثير، وذلك بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي هيئة البحرين للسياحة والمعارض».

وأضاف: «نحن سعداء للغاية بوجود مؤسسات كبرى آمنت بفكرتنا ودعمت طموحاتنا في تنفيذ هذا المهرجان، وخاصة شريكنا بنك بي إن بي باريبا والشريك الاستراتيجي هيئة البحرين للسياحة والمعارض».

يشار إلى أن مهرجان بي إن بي باريبا البحرين لموسيقى الجاز 2022 تأسس في عام 2017 ليصبح المهرجان الموسيقي الأكثر انتظارا في تقويم الفعاليات في البحرين، واجتذب المهرجان أكثر من 20,000 زائر منذ انطلاقته، كما استضاف أكثر من 100 موسيقي متخصص في موسيقى الجاز من البحرين والعالم، ويشهد تطورا في كل عام، ويعمل القائمون عليه على وضعه بقوة على خريطة الجاز العالمية.