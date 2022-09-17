شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي تحقق إنجاز غير مسبوق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الجولة الرابعة من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، إنجاز غير مسبوق في بداية الموسم الحالى.

إنجاز كبير يحققه الجولة الرابعة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن شهدت الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي تسجيل أعلى عدد أهداف حتى الآن في هذا الموسم والتي وصلت إلى 18 هدف بالتساوى مع الجولة الافتتاحية من البطولة المحلية.

مباريات الجولة الرابعة

وبدأت الجولة الرابعة يوم الأربعاء الماضي بإقامة مباراتين وهما الطائي ضد الفتح وانتهت بفوز الطائي بهدف دون رد، وحقق الشباب الفوز على العدالة بهدف دون رد.

واستكملت الجولة يوم الخميس والتي كانت شهدت عدد كبير من الأهداف في هذه الجولة وكانت البداية مع فوز النصر بأربعة أهداف دون رد على حساب الباطن، وحقق الإتحاد الفوز على الخليج بهدفين دون رد، بينما حقق الرائد الفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما كانت نهاية الجولة يوم أمس الجمعة وشهدت مباراتين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق التعاون وضمك كذلك مباراة أبها ضد الفيحاء، وآخر مباريات الجولة كانت بين الهلال والوحدة وحقق الهلال الفوز بثلاثة أهداف دون رد.