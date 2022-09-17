تعرّف على خطوات التسجيل في منصة أبشر المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إتاحة التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة. وأوضحت الجوزات عبر حسابها على “تويتر” خطوات التسجيل في الخدمة، وهي: الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي: https://www.moi.gov.sa

تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم.

تأكيد عملية التسجيل.

تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل “أبشر”، ومن خلال البنوك السعودية. وأشارات إلي أن المستفيدون من الخدمة هم: مواطنوا دول مجلس التعاون الخليجي.

التابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام.

حاملي تأشيرات الزيارة. وتابعت أنه بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين المقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

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