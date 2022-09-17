وصفة غذائية بسيطة تقلل من خطر الإصابة بـ «السكري 2»

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت دراستان منفصلتان عن وصفة غذائية بسيطة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وتقول الدراستان المقرر تقديمهما في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في ستوكهولم، إن تناول كميات معتدلة من منتجات الألبان، واستبدال اللحوم الحمراء والمعالجة بالأسماك والبيض قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
كما أن تناول الحبوب الكاملة والألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية قد يقلل من خطر الوفاة بسبب السكري.
ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يعاني أكثر من 37 مليون شخص في البلاد من مرض السكري، و1 من كل 5 منهم لا يعرفون أنهم مصابون به.
وتذكر هذه المراكز أن تناول الطعام بشكل جيد هو المفتاح لإدارة نسبة السكر في الدم للأشخاص المصابين بالمرض.
وجد العلماء زيادة كبيرة، بحوالى 20 بالمئة، في خطر الإصابة بمرض السكري للأشخاص الذين يتناولون 100 غرام يوميا من اللحوم، و22 بالمئة زيادة عند تناول 100 غرام من اللحوم الحمراء يوميا، و30 بالمئة عند تناول 50 غراما في اليوم، من اللحوم المصنعة.
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