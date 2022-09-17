البورصة المصرية تخسر 8.2 مليارات جنيه في أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

خسرت البورصة المصرية 8.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 694.4 مليار جنيه، مقابل مستوى 702.6 مليار، بنسبة انخفاض 1.2%.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.82% ، مسجلاً 10079.02 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.27%، ليصل إلى 2267.95 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي خسر 1.01% من قيمته، ليغلق عند مستوى 3223.36 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.330 مليار ورقة مُنَفّذة على 276 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.