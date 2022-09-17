الكاظمي: العراق يمر بأزمة سياسية هي الأصعب منذ عام 2003

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن بلاده تمر بأزمة سياسية هي الأصعب منذ عام 2003.
وقال في بيان صحفي في ذكرى أربعينية الإمام الحسين: “لقد استقبل العراق الملايين من الزوار في هذه الظروف الاستثنائية، واستطعنا على قدر المسؤولية أن نقدم أقصى ما يمكن تقديمه، ولا نخفي على شعبنا الصابر المقتدر أن العراق يمرّ بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003”.
وأضاف: “لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة، من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر”.
وتابع الكاظمي:”ندائي لجميع القوى السياسية، دعونا نستلهم من هذه المناسبة الأربعينية، وأن نضع العراق والعراقيين في نصب أعيننا”
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