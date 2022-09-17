وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع نظيره العماني فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في مكتبه اليوم بمقر الوزارة, معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان الشقيقة قيس بن محمد اليوسف، والوفد المرافق له.

وتطرق الاجتماع إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وعمان 2040، وتعزيز أوجه التعاون الصناعي بين البلدين، واستغلال الفرص الطموحة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات في التشريعات والأنظمة والخدمات، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وبحث الاجتماع الاستفادة من خبرة المملكة في مجال إدارة وتشغيل المدن الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والصادرات السعودية، إضافة إلى تجربة المملكة في برنامج صنع في السعودية والجوانب التمويلية المقدمة عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.

وتبلغ الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري 2022م، أكثر من مليارين ريال، متمثلة في عدد من الأنشطة الاقتصادية من بينها المنتجات الغذائية، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات.

كما بلغ حجم الواردات السعودية من سلطنة عمان خلال عام 2022م، إلى نحو 7.2 مليار ريال، تتوزع على عدد من الأنشطة الاقتصادية من بينها المعادن، ومواد البناء والمنتجات الغذائية، إضافة إلى المركبات وقطع الغيار والمنتجات البتروكيماوية.