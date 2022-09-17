︎
.
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، من عدة مخاطر تنتج من سوء الممارسات في استخدام الأدوية وحفظها.
وأوضحت الهيئة أنه من تلك الممارسات الخاطئة تعمُّد رمي النشرة المعلوماتية المرفقة بداخل عبوة الدواء في صناديق القمامة، دون قراءة التعليمات، ومنها الطريقة الصحيحة لحفظ الأدوية.
وأشارت إلى أن ترك الأدوية في الأماكن الحارة أو الرطبة ، أو بجانب الأجهزة الكهربائية أو الاحتفاظ بالأدوية السائلة في درجة التجميد، تؤثر على جودتها.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تحذر من ممارسات خاطئة أثناء حفظ الأدوية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.