“الغذاء والدواء” تحذر من ممارسات خاطئة أثناء حفظ الأدوية (فيديو)

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، من عدة مخاطر تنتج من سوء الممارسات في استخدام الأدوية وحفظها.

وأوضحت الهيئة أنه من تلك الممارسات الخاطئة تعمُّد رمي النشرة المعلوماتية المرفقة بداخل عبوة الدواء في صناديق القمامة، دون قراءة التعليمات، ومنها الطريقة الصحيحة لحفظ الأدوية.

وأشارت إلى أن ترك الأدوية في الأماكن الحارة أو الرطبة ، أو بجانب الأجهزة الكهربائية أو الاحتفاظ بالأدوية السائلة في درجة التجميد، تؤثر على جودتها.

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Source akhbaar24

