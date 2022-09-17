لجنة وزارية دائمة لمعالجة العقبات التي قد تواجه الأسواق الحرة في المنافذ

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قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة وزارية دائمة لمعالجة السلبيات وتذليل العقبات التي قد تنشأ أثناء ممارسة الأسواق الحرة في المنافذ لنشاطها.
ونص قرار المجلس على أن تكون اللجنة برئاسة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعضوية وزارات النقل والاستثمار والتجارة، وهيئتي الطيران المدني والموانئ، إضافةً إلى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمديرية العامة للجوازات.
وفوض المجلس من خلال التعديل، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بإصدار القرارات ذات العلاقة، وتحديد القواعد والاشتراطات الجمركية الخاصة بها، وفقًا للمادة 77 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه في السادس من سبتمبر الجاري على إنشاء أسواق حرة بحسب الحاجة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
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Source akhbaar24
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