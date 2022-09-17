اخبار الخليج – «الجنسية والجوازات» بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة العاصمة تنظم حملة تفتيشية

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة العاصمة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإقامات غير النظامية ، والتأكد من التزام العمالة بقوانين وشروط مملكة البحرين الخاصة بالإقامة، والوقوف على أية مخالفات أو إجراءات غير قانونية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بقانون الإقامة في مملكة البحرين، وعدد من المخالفين للأنظمة والقوانين حيث يجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية المتبعة حيالهم.

وأكد العقيد طلال نبيل تقي مدير إدارة البحث والمتابعة على حرص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتكثيف الحملات التفتيشية المشتركة بشكل مستمر بمختلف محافظات المملكة، للتصدي للمخالفات والإقامات غير القانونية، مشيراً إلى أهمية دور أفراد المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية لوقف الممارسات غير القانونية .

ولفت مدير إدارة البحث والمتابعة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات العمالة غير النظامية من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة 17077077 ، أو البريد الإلكتروني [email protected] .

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