اخبار دوليه – وزارة الدفاع السورية: إسرائيل تهاجم مطار دمشق ومقتل خمسة جنود

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الدفاع السورية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن إسرائيل شنت غارة جوية على مطار دمشق الدولي وبعض النقاط الأخرى جنوب العاصمة السورية مما أسفر عن مقتل خمسة جنود ووقوع أضرار مادية.

وقال بيان للوزارة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن ما إذا كان الهجوم أثر على عمليات المطار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على تقارير أجنبية.

وقالت مصادر دبلوماسية واستخباراتية إقليمية لرويترز إن إسرائيل كثفت هجماتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لتزويد حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك حزب الله، بالأسلحة.

واعتمدت طهران النقل الجوي كوسيلة مأمونة بشكل أكبر لنقل المعدات العسكرية إلى قواتها والمقاتلين المتحالفين معها في سوريا بعد تعطل عمليات النقل البري.