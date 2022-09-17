“الغذاء والدواء” توضح الفروق التي تُميز بين الزبادي الروب واليوناني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الفروق التي تُميز بين الزبادي العادي “الروب” والزبادي اليوناني، والتي يجب أن تكون ضمن البيانات الموضحة في البطاقة التغذوية.

وبيّنت الهيئة، أنه يوجد اختلاف في قوام المنتج حيث يُعد الزبادي اليوناني “كريمي” بينما يكون الزبادي العادي مائلاً للقوام السائل.

وأشارت إلى وجود اختلاف في نسبة الدهن والبروتين؛ حيث يحتوي الزبادي اليوناني على نسب أعلى في الدهن والبروتين من الزبادي العادي.