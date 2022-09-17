“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية . وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وينبع النخل والعلا وخيبر ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم .

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