“الزكاة والجمارك”: يُمنع دخول السلع المقلدة أو المغشوشة.. ويجب توفر الاشتراطات بها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمنع دخول السلع المقُلدة أو المغشوشة إلى المملكة مع توفر كل الاشتراطات اللازمة في تلك السلع.

وأوضحت الهيئة، أنه لا يتم فسح البضائع القادمة إلى المملكة إلا بعد التأكد من سلامتها، إلى جانب توفر اشتراطات الفسح من جهات الاختصاص على المنتج.

وجاء توضيح الهيئة، رداً على استفسار من أحد الأشخاص يرغب في استيراد سلع بماركات أقل، وهو ما جعله يتخوف من منع دخولها إلى المملكة.