محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمنع دخول السلع المقُلدة أو المغشوشة إلى المملكة مع توفر كل الاشتراطات اللازمة في تلك السلع.
وأوضحت الهيئة، أنه لا يتم فسح البضائع القادمة إلى المملكة إلا بعد التأكد من سلامتها، إلى جانب توفر اشتراطات الفسح من جهات الاختصاص على المنتج.
وجاء توضيح الهيئة، رداً على استفسار من أحد الأشخاص يرغب في استيراد سلع بماركات أقل، وهو ما جعله يتخوف من منع دخولها إلى المملكة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “الزكاة والجمارك”: يُمنع دخول السلع المقلدة أو المغشوشة.. ويجب توفر الاشتراطات بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.