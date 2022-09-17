“الحج والعمرة” ترد على استفسارات حول سبب تعذر الدخول لتطبيق “اعتمرنا” والحجز عليه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة ردت وزارة الحج والعمرة، على استفسارات حول سبب تعذر دخول بعض المُستخدمين لتطبيق “اعتمرنا” والحجز عليه لتسجيل العمرة. وطالبت الوزارة المُستخدمين بالتأكد من تحديث التطبيق لآخر إصدار، أو حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى في حال حدوث تلك المشكلة. وأشارت إلى أنه في حال استمرار المشكلة يمكن للمُستخدمين إرسال بياناتهم الشخصية عبر الرسائل الخاصة لحساب الوزارة من أجل حل هذه المشكلة. أخبار قد تهمك

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