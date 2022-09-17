اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حار نسبياً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون حسناً بوجه عام خلال الليل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- حارا نسبياً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون حسناً بوجه عام خلال الليل.

الرياح شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً وتقل سرعتها لتصل من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.

كما حذرت إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل ومن 3 إلى 6 أفدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 40 م والصغرى 30 م الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 15%

أعلى مد في الساعة 9:29 صباحاً وفي 10:11 مساء وأدنى جزر في الساعة 3:56 مساء وفي 3:52 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:24 صباحاً والغروب عن الساعة 5:40 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 10:26 مساء والأفول في الساعة 11:56 صباحاً.