الرياح شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً وتقل سرعتها لتصل من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.
كما حذرت إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل ومن 3 إلى 6 أفدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 40 م والصغرى 30 م الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 15%
أعلى مد في الساعة 9:29 صباحاً وفي 10:11 مساء وأدنى جزر في الساعة 3:56 مساء وفي 3:52 صباحاً.
شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:24 صباحاً والغروب عن الساعة 5:40 مساء.
بزوغ القمر في الساعة 10:26 مساء والأفول في الساعة 11:56 صباحاً.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حار نسبياً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون حسناً بوجه عام خلال الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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