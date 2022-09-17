طقس اليوم.. هطول أمطار رعدية وجريان للسيول على 4 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
ونوه التقرير إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.
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Source akhbaar24
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